Münchner Polizei erkennt schnell das Muster der Einbrüche

Die Polizei erkannte schnell, dass der Modus Operandi immer gleich war. Die Einbrüche geschahen allesamt tagsüber und die Täter nahmen nur mit, was sie zu Fuß transportieren konnten: Geld, Münzen, Handys, Laptops und mobile Navis. Außerdem ähnelten sich alle Wohnungstüren. "Wir haben solche auch in unserem Dienstgebäude", sagte am Montag Holger Schmidt, Chef des Einbruchsdezernats. Er arbeitet in der Winzererstraße in einem denkmalgeschützten Gebäude des Baumeisters Friedrich Spindler von 1902.