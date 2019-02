München - Die DNA-Spur an einem Stein und Fußspuren an den Tatorten könnten wichtige Indizien im Prozess gegen den angeklagten Fred K. (34) werden. Der Albaner soll als Mitglied einer Einbrecherbande in neun Fällen an Einbrüchen in Wohnhäuser von München bis Friedberg beteiligt gewesen sein.