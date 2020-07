Können auch Nicht-Reisende die Testzentren in Flughäfen, an den Autobahnen und in den Bahnhöfen in Anspruch nehmen? Nein, diese Testzentren richten sich ausdrücklich an Reisende.

Gibt es verpflichtende Tests? Bisher nicht. Alle Tests sind in Bayern freiwillig. Ein Pflichttest für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist geplant.

Werden die persönlichen Angaben bei den Tests nachgeprüft? Bisher nicht. Die Reisenden werden "angehalten, unbedingt wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen", so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Kosten für die Tests übernimmt der Freistaat oder die Krankenkasse

Wenn der Pflichttest an den Flughäfen kommt: Werden die Reisenden dort festgehalten, bis das Ergebnis vorliegt? Ein Ergebnis ist in drei Stunden möglich. Wenn die Nachfrage jedoch hoch ist, werden die Proben gesammelt ins Labor gebracht. "Die Personen, die sich freiwillig testen lassen, können ihre Heimreise fortsetzen" und werden dann benachrichtigt, sobald die Testergebnisse aus dem Labor feststehen, so die Information des Gesundheitsministerium. Wie die Reisenden behandelt werden, die sich verpflichtend einem Test unterziehen müssen, muss der Bund noch in einer Verordnung festlegen.

Welche Kosten entstehen für den Bürger? Dem Bürger entstehen auf jeden Fall keine Kosten. Zeigt er Symptome, übernehmen die Kosten für die Tests die Krankenkassen, ansonsten der Freistaat Bayern.

Wo kann man sich in Bayern sonst noch testen lassen? Bei etwa 1200 niedergelassenen Ärzten, die ihre Bereitschaft dazu bekundet haben. Über die Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung www.kvb.de erfährt man die Adressen der nächstgelegenen Praxen, um sich anmelden zu können. In der Suchmaske "Arzt/Therapeutensuche" muss das Kästchen "Corona Test" markiert und die Postleitzahl notiert werden.

Wie viele Tests auf Covid-19 werden derzeit in Bayern vorgenommen? Täglich etwa 20.000 (Stand: 23. Juli).

