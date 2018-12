In der jüngeren Vergangenheit hatte sich die Bavaria, die für Kino-Erfolge wie "Das Boot" verantwortlich ist, eher auf das Fernsehen konzentriert - so beispielsweise auf den ARD-Dauerbrenner "Sturm der Liebe", der in den Studios in Grünwald bei München gedreht wird. Die Filmstudios feiern 2019 runden Geburtstag. Sie wurden am 1. Januar vor 100 Jahren gegründet.