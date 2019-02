Mindestens drei Jahre Haft Bill Cosby: Seine Familie hat ihn noch nie im Gefängnis besucht

Der 81-Jährige wurde laut US-Medienberichten aus einem abgeschirmten Bereich in einen Gemeinschaftsteil der Haftanstalt verlegt, wo er sich die Zelle mit anderen Insassen teilen muss. Cosby soll beinahe blind sein und ist somit auf die Hilfe eines Begleiters angewiesen. Angeblich will er selbst nicht, dass ihn seine Angehörigen hinter Gittern sehen: "Er will seine Familie nicht in dieser Umgebung haben", sagte ein Sprecher des ehemaligen Stars den Berichten zufolge. Dabei wäre die Strafanstalt nur etwa 30 Kilometer vom Zuhause der Cosbys entfernt.