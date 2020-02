Mindestens 50 Millionen Opfer Spanische Grippe: Tödlicher als der Krieg

1918: Die Spanische Grippe erreicht Bayern

Im Juni 1918 – an der französischen Front ist gerade die letzte Großoffensive des deutschen Durchhalte-Generals Erich Ludendorff gegen frische amerikanische Truppen gescheitert – brechen in Nürnberg mehrere Zivilisten auf der Straße zusammen. Andere haben Schüttelfrost, sie husten, niesen, spucken Blut. "Es handelt sich nicht um eine neue Krankheit, sondern um die wohlbekannte echte Influenza", meldet am 28. Juni der "Fränkische Kurier".