Mindestens 20 Tote Schüsse im Einkaufszentrum: Blink-182 verschiebt Konzert in El Paso

Die Punk-Rock-Band Blink-182 ("Enema of the State") hat am Sonntag ein Konzert in El Paso an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Texas und New Mexiko sowie Mexiko verschoben. Wenige Stunden zuvor war ein Bewaffneter in ein Einkaufszentrum eingedrungen. Er hatte dort anscheinend wahllos auf Menschen geschossen. 20 Menschen verloren ihr Leben, darunter offenbar sechs mexikanische Staatsbürger. Dutzende wurden verletzt.