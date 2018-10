8.000 Exponate vom Deutschen Museum in Lagerhalle

In der Halle waren nach Angaben der Polizei teils hochwertige Gegenstände verschiedener Eigentümer gelagert, die durch den Brand zerstört wurden. Am Donnerstag wurde zudem ein weiteres Detail bekannt: Wie das Deutsche Museum mitteilte, lagerten in der Halle auch rund "8.000 Exponate von einzigartigem historischen Wert".