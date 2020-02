München - Es klingt nach einem filmreifen Krimi – und viel Geld: Der Einbruch bei Juwelier Bucherer am Montagmorgen in der Residenzstraße, bei dem vier maskierte Männer mit einem Audi in den Eingangsbereich bretterten und in weniger als fünf Minuten Uhren und Schmuck im Wert von mehr als einer Million Euro erbeuteten, sorgt für viel Gesprächsstoff. Auch in der Juwelier-Branche.