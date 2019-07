Millionendeal an Land gezogen Lisa Marie Presley: Enthüllungsbuch über ihren Ex Michael Jackson?

Die HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" hat unlängst massive Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den verstorbenen Superstar Michael Jackson (1958 - 2009) erhoben. Nun könnte in Buchform erneut am Erbe des King of Pop gekratzt werden. So plane Lisa Marie Presley (51), die Tochter von Elvis Presley (1935 - 1977) und Ex-Frau Jacksons, ein Enthüllungsbuch zu verfassen. Das schreibt die US-amerikanische Seite "Page Six" und berichtet von "schockierende Details", die darin ans Tageslicht gefördert werden sollen.