Nach Feuer in Notre Dame Ochsenknecht, Culcha Candela und Co.: Kritik an Millionen-Spenden

Culcha Candela sind derselben Meinung

Ähnlicher Meinung ist auch die Band Culcha Candela ("Monsta"). In einem Facebook-Post hinterfragen die Bandmitglieder nicht nur die enorme Spendensumme. Sie greifen die Kirche auch direkt an. Unter anderem heißt es in dem langen Post: "Baut die Kirche auf, die ist schön. Aber kümmert Euch doch bitte auch um schlimmere Schicksale. Bringt diesen Vatikan mal zum Tacheles reden!"