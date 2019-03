Millionen Nutzer betroffen Unverschlüsselt gespeicherte Passwörter: Neuer Facebook-Datenskandal

Passwort-Panne bei Facebook. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sind über Jahre hinweg die Passwörter von Nutzern "in einem lesbaren Format in unseren internen Servern" gespeichert worden. Das soziale Netzwerk gehe davon aus, "dass wir hunderte Millionen Facebook-Lite-Nutzer, zig Millionen andere Facebook-Nutzer und zehntausende Instagram-Nutzer benachrichtigen werden". Die Passwort-Panne sei bei einer Routine-Sicherheitsprüfung im Januar festgestellt worden.