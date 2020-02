München - Das (vorläufige) Ende ist nah – im Prozess um die verschwundenen Millionen am Promenadeplatz. Der Vorsitzende Richter Gilbert Wolf kündigt am Dienstag an, dass man diese Woche noch zwei Zeugen und eine Sachverständige anhören will, dann macht der Prozess um den Aufbruch von Commerzbank-Schließfächern eine lange Pause.