Milliarden für gute Zwecke Jeff Bezos und Co: Die größten Wohltäter der letzten Jahre

Milliarden für die Umwelt

Der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg (78), setzt sich vor allem in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Klimawandel ein. Allein in den letzten zehn Jahren hat seine Stiftung mehr als eine Milliarde Dollar (rund 923 Millionen Euro) für die Eindämmung des Tabakkonsums ausgegeben. Auch die "Walton Family Foundation", welche vom Walmart-Gründer Sam Walton und seiner Frau Helen gegründet wurde, setzt sich für die Natur ein. Die Stiftung gab 441 Millionen Dollar (rund 407 Millionen Euro) für Umweltinitiativen aus. Außerdem investierte sie fast eine Milliarde Dollar in den Bildungssektor.