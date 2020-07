Das Coronavirus macht auch vor der Modewelt nicht Halt. Konnten die Fashion Weeks in den Modemetropolen Anfang des Jahres noch ganz gewohnt stattfinden, sah es Mitte des Jahres deutlich anders aus. Um überhaupt eine Plattform für die Kollektionen Frühjahr/Sommer 2021 zu haben, präsentierten die Designer ihre Mode in der Fashion-Metropole Mailand auf digitalem Wege. Nur vereinzelt durften Gäste den Shows beiwohnen. So wie die Influencer-Gruppe um Valentina Ferragni. Für die Show von Etro entschieden sich auch Ginevra Mavilla und Beatrice Valli für luftige Outfits mit Gürteln als Center-Pieces.