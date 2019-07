Ende der Kaffee-Küche - Vermieter verlängert Vertrag nicht

"Auch wenn ich unendlich traurig bin, die Kaffee-Küche zurückzulassen, bin ich gleichzeitig aufgeregt und gespannt, was da hinter der nächsten Ecke wartet", schreibt Inhaberin Kristina Schwarzkopf in ihrer Abschiedsbotschaft auf der Webseite des Cafés an die Wegbegleiter. Ihre Geschäftspartnerin Natalie Porsack fügt ähnlich emotionale Worte hinzu: "Die Kaffee-Küche geht leider zu Ende. Aber meine Erinnerungen und Erfahrungen an die Zeit bleiben."