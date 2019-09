Mieterverein schaltet sich ein Rentner Peter T.: Geht der Vermieter-Zank vor Gericht?

Mieterverein droht Vermieter mit Gericht

Der Mieterverein sieht gute Chancen, dass eine Genehmigung des Vermieters zum Abstellen im Eingangsbereich auch per Gericht erzwungen werden könnte. "Wir appellieren jedoch an den Vermieter, es nicht so weit kommen zu lassen. Unser 83-jähriges Mitglied ist auf das Elektromobil unverzichtbar angewiesen."