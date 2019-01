Kaufpreise steigen nicht mehr so stark

Kaufen: Die Schere zwischen Kauf- und Mietpreisen geht weiter auseinander. Das ist in der Stadt und im Umland ähnlich. Aber es geht langsamer hoch mit den Preisen. "Die Wertzuwächse sind bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie in der vorherigen Erhebung", sagt IVD-Chef Stephan Kippes. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Kaufpreise in München um 7,8 Prozent zu, in Ebersberg um 7,4 und in Fürstenfeldbruck um 4,1 Prozent. In Erding, Starnberg und Freising lagen die Zuwächse unterhalb der Zwei-Prozent-Marke.