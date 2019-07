Das Problem: Weder bei Bezug der Wohnung, noch nach dem Auszug ist ein Übergabeprotokoll erstellt worden. Es wurde also nicht festgehalten, welche Mängel es in der Wohnung gibt. Das bedeutet allerdings keine freie Handhabe für die Vermieterin. "Sie kann dann nicht im Nachhinein noch mit Beanstandungen kommen. Das hätte sie gleich am Tag der Übergabe mitteilen müssen", sagt der Geschäftsführer des Mietervereins, Volker Rastätter. Grundsätzlich sei ein solches Protokoll wichtig. Zur Absicherung, rät er, sollten Mieter bei einer Wohnungsübergabe zusätzlich einen Zeugen an ihrer Seite haben.