Richterin: Parteien können frei entscheiden

Die Beklagten widersprechen: Es liege nicht im Gutdünken des Vermieters festzulegen, was Wohnfläche ist und was nicht. Letztlich sei die vereinbarte Mietfläche zwischen den Parteien nicht abschließend definiert und vereinbart worden, so dass die gesetzlichen Vorschriften gelten würden, insbesondere die Wohnflächenverordnung und die Bayerische Bauordnung.