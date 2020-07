Midriff-Look Schön geschnürt: Diesem Trend sind die Stars verfallen

20 Jahre später erfinden die Designer den extravaganten Midriff-Look (zu Deutsch: Taille) neu. Für die Frühjahrskollektion schickte Versace seine Models bei der Mailänder Fashion Week in tiefsitzenden Hosen über den Laufsteg. Hingucker waren die verzierten Tanga-Strings, die etwa bei Model Bella Hadid hervorlugten. Hervorblitzende Unterwäsche mag zugegebenermaßen nicht jedermanns Sache sein. Da bietet sich vielleicht eher ein schön geschnürter Bikini an, wie in Emily Ratajkowski regelmäßig auf Instagram präsentiert.