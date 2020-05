"Midnight Sun" kommt noch 2020 Stephenie Meyer: Es gibt "Twilight"-Nachschub

Edward Cullen erzählt seine Sicht der Dinge

Bereits am 4. August 2020 soll "Midnight Sun" in den USA auf den Markt kommen, wie die Autorin in einer Videobotschaft verkündete. Ihr sei klar, dass es aufgrund der Corona-Krise nicht das beste Timing sei. Doch da etliche Fans schon "so, so lange" auf das Werk warten würden, habe sie es als unfair empfunden, die Veröffentlichung noch weiter hinauszuzögern. "Hoffentlich kann dieses Buch eine Ablenkung von der realen Welt sein", so Meyer.