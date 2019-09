Mick Schumacher und Co. Anthoine Hubert: Weggefährten nehmen bei Trauerfeier Abschied

Am Dienstagnachmittag erwiesen ihm Rennsport-Kollegen, Weggefährten, Familie und Freunde die letzte Ehre: In Chartres (Frankreich) fand die Trauerfeier für den französischen Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert statt, der bei einem Unfall in Spa (Belgien) am 31. August mit 22 Jahren ums Leben kam. Laut der "Bild"-Zeitung nahmen einige Wegbegleiter aus dem Rennsport Abschied von dem Nachwuchs-Fahrer, unter anderem seine Formel-2-Kollegen Giuliano Alesi (19) und Mick Schumacher (20), der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (50).