Michelle Obama, Ellen DeGeneres und Co. Diese Promi-Damen lieferten Bestseller-Geschichten

Tina Fey - "Bossypants: Haben Männer Humor?"

Eine Frau in der Comedy-Szene, kann das gut gehen? US-Komikerin Tina Fey (49) ist der lebende Beweis dafür. Dass der Weg dorthin jedoch nicht immer einfach war, davon erzählt sie in ihrer 2011 erschienenen Comedy-Autobiografie "Bossypants: Haben Männer Humor?". Das 288 Seiten starke Werk führte fünf Wochen lang die Bestsellerliste der "New York Times" an.

Shonda Rhimes - "Das Ja-Experiment: Wie ein kleines Wort dein Leben ändern kann!"

Für die TV-Bildschirme schüttelt sich Drehbuchautorin Shonda Rhimes (49) regelmäßig die schönsten, lustigsten, aber auch dramatischsten Geschichten aus dem Ärmel. Serien wie "Grey's Anatomy" und "How to Get Away with Murder" stammen aus ihrer Feder. Dass der Verlauf ihres eigenen Lebens durchaus auch Kino-Potenzial hätte, beweist ihr "New York Times"-Bestseller "Das Ja-Experiment" aus dem Jahr 2016. Auf 320 Seiten erklärt die Autorin, wie das so simpel erscheinende Wort ihrem Leben völlig neuen Schwung gegeben hat.

Tina Turner - "My Love Story"

Die im Oktober 2018 erschienene Autobiografie von Tina Turner (79) wartet mit jeder Menge Emotionen und Enthüllungen auf. Schonungslos offen berichtet die Rockröhre auf 320 Seiten von Schicksalsschlägen wie der Ehe-Hölle mit Ike Turner oder der lebensrettenden Organspende im Jahr 2017. Ganze 14 Wochen lang tauchte "My Love Story" in den "Spiegel"-Bestsellerlisten auf.