Michael Wendler und Co. im Check "Deutschland sucht den Superstar": Was hat die neue Jury drauf?

Mike Singer

Für ein Format, das sich besonders an eine junge Zielgruppe richtet, war zuletzt vor allem Ex-Juror Pietro Lombardi (28) ein Publikumsmagnet. Nun wird der Altersdurchschnitt mit dem 20-jährigen Mike Singer deutlich gesenkt. Das Show-erfahrene Digital-Native-Wunderkind bringt eine Followerschaft von über 1,4 Millionen Instagram-Abonnenten mit zu "DSDS". Berühmt geworden ist er durch YouTube, seine bisherigen drei Alben landeten alle an der Chartspitze und für den ESC saß er 2018 in der deutschen Jury. Zuletzt erreichte er bei "The Masked Singer" den zweiten Platz als Wuschel.

Er ist der jüngste Juror, den die Show jemals hatte. Und hat den anderen trotzdem einiges voraus: "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde."