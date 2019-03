Michael Patrick Kelly lädt ein "Sing meinen Song": An diesem Tag fällt der Startschuss zur 6. Staffel

In Folge zwei dreht sich dann alles um Oerding, es folgen Biedermann, Soler, Milow, Haben und Kelly. Zum Abschluss am 25. Juni wird es dann noch die traditionelle Duettfolge geben. Kelly hatte bereits 2017 an der Show teilgenommen, nun wird ihm die Extra-Aufgabe des neuen Gastgebers zuteil. Diesen Part hatte in den ersten drei Staffeln noch Xavier Naidoo (47) inne, danach waren es zunächst The BossHoss und in der 5. Staffel Mark Forster (35).