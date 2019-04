Michael Jackson am Pranger "Leaving Neverland": Diese Vorwürfe sind neu

Das sind seine vermeintlichen Opfer

2005 musste sich Jacko sogar vor Gericht verantworten und wurde damals eigentlich komplett rehabilitiert. Die angeblichen Opfer entpuppten sich als wenig glaubhaft und verstrickten sich in offensichtlichen Widersprüchen. Doch nun - knapp zehn Jahre nach seinem Tod - soll nun eine Doku wirklich Licht ins Dunkel bringen. War Jacko eine Kinder vergewaltigende Bestie? Oder kristallisieren sich am Ende die beiden vermeintlich neuen Opfer doch wieder nur als geltungssüchtige Lügner heraus? Es wäre nicht das erste Mal. Was ist nun also wirklich neu an den Vorwürfen?