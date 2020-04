Michael Aichner Lichtkünstler: "Ich will München Mut machen"

Was hatten Sie alles dabei?

Auf dem Lastenrad waren eine große Batterie, ein Beamer und mein Laptop. Erstes Ziel war das Siegestor. Was ich jeweils projizierte, habe ich spontan entschieden. Die weiteren Stopps waren Geschwister-Scholl-Platz, Glockenbachwerkstatt, Bellevue di Monaco, Wittelsbacher Brunnen, Obelisk, Karolinenplatz, Propyläen, Dianatempel, Bavaria, Altes Rathaus sowie die Kunstakademie. Mit welchen Botschaften genau haben Sie die Fassaden beleuchtet? Mit allem, was Hoffnung macht. Symbolische Regenbogen, Hope, "helft der Münchner Tafel", #StayHome, #socialdistancing , #Wirbleibenzuhause, "Der Abstand wird größer, doch Herzen schlagen höher", "Die Welt von Zuhause aus retten!" "Normalerweise zieht so eine Aktion alle Passanten in den Bann"