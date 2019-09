MeToo-Projekt Dakota Johnson macht einen Podcast für Opfer von sexueller Gewalt

Vor einem Jahr hatte der "Shades of Grey"-Star beim Global Citizen Festival eine Telefonnummer verteilt und angeboten, dass sich Opfer von sexueller Gewalt bei ihr melden und ihre Geschichten erzählen könnten. Daraufhin wurde Johnson nur so mit Nachrichten überschüttet. Nun will sie diese Aufnahmen in einem Podcast veröffentlichen, wie sie auf Instagram ankündigt.