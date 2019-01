Bundesnetzagentur weiß nicht, wieviele Sendeanlagen in der Stadt stehen

Neumer hat zudem einen Verdacht, der auf Beobachtungen beruht: "Allein den letzten 16 Jahren wurden in der Innenstadt mehr als 200 Sendeanlagen genehmigt. Aber auf und an den Dächern sieht man sie kaum.“ Also fragt er sich: "Werden sie schlecht sichtbar an tieferliegenden Gebäudeteilen angebracht?“ Falls das so sei, so Neumer, wären Passanten hochfrequenter Strahlung ausgesetzt, ohne, dass sie es wüssten.

"20 bis 50 Watt, aus nächster Nähe, das wäre schon ziemlich unangenehm“, weiß der Elektrotechniker. Wie viele Sendeanlagen genau in der Stadt stehen, weiß weder das RGU noch die Bundesnetzagentur (BNA). Fest steht nur: In ganz Bayern existieren 11.886 Standorte mit Mobilfunk (Stand: Januar 2018). An einem Standort können jedoch bis zu 20 Sendeanlagen angebracht sein, vereinzelt sind es sogar noch mehr.

Erhebungen von 2012 und 2016: Keine Gesundheitsgefahr

Blickt man auf die wenigen Messungen der BNA in München, drängt sich zunächst nicht der Verdacht auf, dass eine Gesundheitsgefahr durch Mobilfunk bestehen könnte. Bei einer Erhebung 2012 an der Blumenstraße Ecke Corneliusstraße wurde der offizielle Grenzbereich für hochfrequente Strahlung nicht einmal zu einem Prozent ausgeschöpft, bei einer Messung 2016 an der Seitzstraße ebenfalls.

Ab welchem Wert Strahlung gesundheitsgefährdend ist oder nicht, wurde in §2 der "Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ festgelegt. Die Regelungen beruhen unter anderem auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation.