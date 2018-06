Wo hielt sich Lion K. nach der Tat auf?

Diese beiden Männer werden nun gesucht, sie sind für die Polizei wichtige Zeugen. Die Ermittler wissen immer noch nicht, was der Tatverdächtige in der Zeit zwischen der Tat, also etwa 16 Uhr und seiner Festnahme gemacht hat und wo er sich aufgehalten hat. Er war während dieser Zeit mit einem dunklen Adidas-Trainingsanzug bekleidet und hatte eine blutende Wunde an der linken Hand. Er dürfte also aufgefallen sein.