In der Vorlage gibt es erste Vorschläge, wie die Stadt das erreichen will: Zum einen wolle man künftig den Ausbau von Mobilitätsstationen, an denen Münchner verschiedene Sharing-Angebote vom Radl bis zum elektronisch betriebenen Leihauto vorfinden, in Bebauungsplänen und Baugenehmigungen fördern. Auch wolle man prüfen, inwieweit die Stadt den Anbietern Vorgaben machen kann.