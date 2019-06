Meredith, Olivia & Benjamin Swift Taylor Swift: Neuer Kater wird zur Marke

Taylor Swift (29) hat sich ein neues Mitglied in ihre haarige Haustier-Familie geholt: Benjamin Button, einen kleinen Kater. Damit besitzt die "You Need To Calm Down"-Sängerin nun drei Katzen: Meredith Grey, benannt nach der "Grey's Anatomy"-Ärztin, Olivia Benson, benannt nach der "Law & Order"-Polizistin und eben Neuzugang Benjamin Button, dessen Name wohl von Brad Pitts (55) Figur im Film "Der seltsame Fall des Benjamin Button" inspiriert wurde.