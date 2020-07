Anthony Power: "an der Zeit, etwas zurückzugeben"

Power stellt zudem weitere Maßnahmen für den guten Zweck in Aussicht und lässt durchblicken, dass die neuen Löwen-Leiberl nicht ohne Hintergedanken eine Hommage an die Stadt München darstellen: "Auswärts in den Münchner Stadtfarben, einem wunderschönen Nike-Trikot im Design des Münchner Kindls anzutreten, soll auch Signalwirkung auf eine veränderte Rolle in der Stadt haben."