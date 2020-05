Gibt es eine Anekdote mit Niki Lauda, die Sie besonders gerne in Erinnerung behalten?

Es gibt nach so einer langen und intensiven Zeit natürlich ganz viele. In meinen Erinnerungen sind diese bestens aufgehoben und unvergessen. (lacht)

Was denken Sie: Hat die Formel 1 mehr Niki Lauda verändert oder hat Niki Lauda mehr die Formel 1 verändert?

Ich denke nicht, dass man das so sagen kann. Gemeinsam mit anderen haben wir sicher etliche Themen in die richtige Richtung bewegt. Aber so lange es nicht gelingt, dass die Formel 1 ein Geschäftsmodell für Teams wird – dass also deutlich mehr eingenommen wird als zum Siegen ausgegeben werden muss – haben wir alle miteinander die wichtigste Zielsetzung für einen garantierten Fortbestand dieser Weltmeisterschaft nicht erreicht.

Die Formel 1 hat aktuell viele Probleme. Fehlt da gerade auch einer wie Niki Lauda? "Menschelt" es ein bisschen weniger in der Königsklasse?

Eines ist gewiss: Es gibt nur einen Niki Lauda, und auch keinen zweiten Typus Mensch, der so ist wie Niki Lauda. Genauso gewiss ist auch, dass alles im Leben endlich ist, und Niki Lauda hat der Formel 1 ein halbes Jahrhundert Impulse gegeben wie vielleicht kein anderer.

Wie groß ist auch Niki Laudas Anteil an der jüngsten Erfolgsgeschichte von Mercedes, wo er auch bis zuletzt im Aufsichtsrat gesessen hat?

Erfolge sind das Produkt von Teamplay, große Erfolge die von großartigem Teamplay. Zu letzterem hat Niki über ein halbes Jahrzehnt lang sehr beigetragen, und keiner wusste dabei besser als er, dass die beste Idee wertlos ist, ohne jene, die sie umsetzen – ohne Teamplay also.

Niki Lauda galt sowohl als Kämpfer als auch als Mann klarer Worte. Gibt es solche "Kerle" überhaupt noch im modernen Rennsport oder kann es sie heutzutage gar nicht mehr geben?

Als überzeugter Nicht-Soziale-Medien-Nutzer musste sich Niki jedenfalls nicht vor "Shitstorms" fürchten, dem mittlerweile deutschesten aller Begriffe für harte und auch unsachliche Kritik von außen. Und wenn, dann wäre ihm das auch egal gewesen. Oder "wurscht", um korrekt und authentisch zu bleiben.