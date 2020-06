Mentale Belastung Rebel Wilson wurde dafür bezahlt, "dick zu sein"

Rebel Wilson (40) arbeitet an ihrem Körper und ihrer Gesundheit. Erste Veränderungen sind bereits sichtbar. Die Schauspielerin zeigt sich auf jüngsten Schnappschüssen deutlich erschlankt. Woher der plötzliche Sinneswandel wohl rührt? Schließlich feierte sie als Fat Amy in "Pitch Perfect" große Erfolge. Die Rundungen gehörten neben ihrem einzigartigen Humor zu ihren Markenzeichen. Doch durch diese will sich Wilson offenbar nicht länger auszeichnen.