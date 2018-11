Wille begann eine Ausbildung im Kreisverwaltungsreferat (KVR), nachdem sie mit 17 ausgezogen und nach München gegangen war. In ihrer Heimat Sachsen-Anhalt hätte sie nie eine Ausbildung gefunden, sagt sie. "München ist da viel besser aufgestellt." (Lesen Sie hier: Behindertenbeauftragte Verena Bentele im AZ-Interview)

Am KVR empfahl man ihr jedoch, die Ausbildung abzubrechen. Eine 40-Stunden-Woche ist für sie nicht möglich. Wille wurde auf das Integrationszentrum für Cerebralparese (ICP) aufmerksam, das Menschen mit körperlicher Behinderung in verschiedenen Berufen ausbildet. Nach der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement lernte sie bei einem Workshop Robert Freumuth von Diwa kennen.

Seit August arbeitet sie bei Stadibau, einem Wohnungsunternehmen für Staatsbedienstete. Für die Kollegen sei ihre Einschränkung kein Thema. Zuletzt konnte sie wegen starker Migräneattacken nicht arbeiten. Im Alltag sieht man ihre Behinderung nicht. "Man muss immer positiv denken", sagt sie. "Ich habe eine Wohnung, Haustiere, eine Familie, einen Job, mit dem ich glücklich bin – was will man mehr?"

Büsra Kaplan: Durchs Praktikum zum Job



Büsra Kaplan. Foto: Sigi Müller

Büsra Kaplan musste nicht weitervermittelt werden, wollte sie auch gar nicht. Durch ein Praktikum landete sie beim Personaldienstleister Diwa – und blieb dort. Durch Zufall, Glück, vor allem aber durch die notwendige Kompetenz. Die 26-Jährige machte eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation, doch zufrieden war sie bei ihrem letzten Arbeitgeber nicht.

Kaplan wurde dem Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitswesen zugeteilt und war deshalb viel im Lager unterwegs. Dort musste sie heben, sich bücken, schwer tragen. "Auf Dauer war das für mich körperlich sehr anstrengend", sagt sie. Kaplan hat eine chronische Erkrankung, über die sie nicht sprechen möchte. Durch die Krankheit sitzt sie die meiste Zeit im Rollstuhl, sie kann aber auch aufstehen und eingeschränkt laufen. (Lesen Sie hier: Apple - neue Emojis für Menschen mit Behinderungen)

Auf der Suche nach einer Tätigkeit, die besser zu ihr passt, wandte sie sich an die Agentur für Arbeit. Ihr wurde ein Praktikum bei Diwa angeboten. Ein Glücksfall für die junge Frau, der die Arbeit in der Personalassistenz von Anfang an Spaß machte. "Ich wollte mehr mit Menschen zusammenarbeiten", sagt sie.

So führte eines zum anderen: Eine Stelle in der Personalassistenz wurde frei, seit Juni ist Kaplan feste Mitarbeiterin. Ihren Job beschreibt sie als sehr vielseitig. Unter anderem erstelle sie "Profile von Bewerbern, die zum Kunden geschickt werden".

Mit ihrer Behinderung geht Kaplan offen um – bei jeder Bewerbung. "Ich schreibe in den Lebenslauf, dass ich körperlich eingeschränkt, aber in meiner Arbeit selbstständig bin." In erster Linie gehe es ja darum, dass der Job zu einem passt. "Eine Einschränkung ist eine Einschränkung. Passen muss es von der Fachlichkeit."