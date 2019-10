Menschen glauben ihr nicht Amanda Knox spricht über ihre Probleme im Alltag

Die US-Amerikanerin Amanda Knox (32, "Zeit, gehört zu werden") hat immer noch mit den Spätfolgen ihres Mordprozesses in Italien zu kämpfen. Obwohl sie 2015 in letzter Instanz freigesprochen wurde, bleiben bei vielen Menschen in ihrem Umfeld Restzweifel übrig, ob sie nicht doch etwas mit dem Mord an ihrer Studienkollegin Meredith Kercher zu tun hatte. Darüber sprach die mittlerweile 32-Jährige unter Tränen nun in einem Interview mit dem US-Sender NBC.