Doch jetzt startet der Memminger in der Hauptstadt richtig durch - als Torschütze und Führungsspieler! Der Ex-Löwe war beim 2:1-Sieg im Landespokal-Halbfinale bei BFC Dynamo bester Mann auf dem Platz. Er erzielte den Ausgleich per direkt verwandeltem Freistoß, hatte mehrere Torchancen und noch in der Nachspielzeit zielstrebige Offensivaktionen. Vor allem spielte er über 120 Minuten ohne Beschwerden.