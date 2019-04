FC Bayern: Manuel Neuer fehlt mindestens drei Spiele

Der Weltmeister von 2014 wird den Bayern damit mindestens in den kommenden drei Pflichtspielen fehlen - und die werden wichtig! Am kommenden Samstag trifft der Rekordmeister auf das 2019 noch ungeschlagene Werder Bremen, vier Tage später gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB Pokals an der Weser. Im Wochenende darauf steht die nächste Etappe im Meisterrennen an, dann geht es im bayerischen Derby zum 1. FC Nürnberg. Immerhin: Ein Einsatz im womöglich vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft bei RB Leipzig am 33. Spieltag dürfte der Nationalkeeper wieder mit dabei sein.