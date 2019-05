Demos in München am Freitag

Wegen "Friday-for-Future"-Aktionen kommt es am Freitag von etwa 11.30 Uhr bis etwa 13.30 Uhr zu Einschränkungen auf den Tramlinien 16,17,18 und 19. Trambahnen vom Romanplatz, Gondrellplatz und aus Pasing fahren nicht in die Innenstadt, sondern wenden bereits an der Hackerbrücke beziehungsweise Holzapfelstraße. Die Züge aus dem Osten wenden am Sendlinger Tor (Linie 16, 19) beziehungsweise am Stachus (Linie 17, 18). Wegen der Demos brauchen die Bahnen auch länger zum Wenden. Die MVG warnt vor Verzögerungen bis zu 30 Minuten. Bei den Bussen 58 und 68 entfallen die Haltestellen zwischen Goetheplatz und Elisenstraße.