"Ich bin stolz, dass ich Wolf einen Teil seiner Karriere begleiten durfte und dass ich hier bei seinem letzten Spiel dabei sein durfte", sagte Münchens Coach Don Jackson, "man kann sich keinen besseren Spieler, Kapitän und Menschen wünschen. Er war immer das ultimative Vorbild für alle. Es gab keinen Tag, an dem er nicht alles gegeben hat. Am bemerkenswertesten ist, dass er sich immer noch weiter verbessert hat." Und Co-Trainer Matt McIlvane meinte: "Michi ist der selbstloseste Eishockey-Profi, dem ich je begegnet bin."

Michael Wolf: Das war das Highlight seiner Karriere

2014 war Wolf von Iserlohn nach München gewechselt. Er wollte seine Karriere nicht beenden, ohne ein Mal Meister zu sein. 2016 war es dann soweit. Und 2017 – und 2018. "Nichts wird je an das Gefühl deines ersten Meistertitels rankommen. Dieser Moment, als wir 2016 in Wolfsburg erstmals den Pokal in den Händen hielten, war für mich einer der allergrößten Höhepunkte", sagte Wolf.

Auch die Kontrahenten zollten Wolf größten Respekt. "Michi war immer ein sehr ehrlicher, fairer Sportsmann. Man kann nur den Hut vor ziehen, vor seinen Leistungen, vor seinen Erfolgen und vor seinem Charakter", sagte Adler-Goalie Dennis Endras, der als MVP, als bester Spieler der Finalserie, ausgezeichnet wurde. Jetzt geht es für Wolf in seine Heimat nach Füssen, er wird das Schuhgeschäft seines Vaters übernehmen, sich um die Familie kümmern, und endlich mehr seiner anderen großen Leidenschaft – dem Billard – frönen können. Ein Zurück aufs Eis wird es nicht geben. "Endgültig heißt bei mir endgültig", so Wolf, "jeder, der mich kennt, weiß, dass es so ist."