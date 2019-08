Bis zu seinem Wechsel hatte der 2,03-Meter-Forward für die Bayern-Basketballer 95 BBL- (6 PpS) und 33 Europapokal-Spiele (18 Mal EuroLeague, 4,7 PpS) bestritten. In Chicago erhielt er einen Zweijahresvertrag. In seiner ersten NBA-Saison kam er bei 44 Einsätzen auf 5,5 Punkte, in den Playoffs (2:4 gegen Boston) steigerte er den Schnitt auf 7,3 Zähler und 3,5 Rebounds. Insgesamt trugt Zipser in der NBA 98 Mal das Bulls-Jersey (4,7 PpS). Im Sommer 2018 kurierte er einen Ermüdungsbruch im Fuß aus, ehe ihn zum Jahresbeginn 2019 der CB San Pablo Burgos unter Vertrag nahm (16 Spiele, 6,4 PpS).