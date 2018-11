"Irmi steht für Lebensfreude, Genuss und moderne Gemütlichkeit. Die Gäste können sich wie zu Hause fühlen, ja fast wie bei Oma", erklärte Felix Oberthür. Er bringt jede Menge Erfahrung in der Gastro-Branche mit, denn er war lange Zeit bei den Geisel Privathotels, unter anderem im berühmten "Königshof" zuletzt im "Anna Hotel" am Stachus tätig. Zudem ist er studierter Ethnologe und verbrachte ein Jahr in Venezuela.