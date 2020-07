Meinung ohne erhobenen Zeigefinger "Late Night Alter": Neue Show ab Herbst auf ZDFneo

Zwischen Diversität und Klimawandel

Die Sendung wird von Ariane Alter (34) moderiert. Laut einer aktuellen Pressemitteilung will Alter in der Show "Stellung beziehen und Haltung zeigen" - und das ohne "erhobenen Zeigefinger". Geplant sei es, "relevante Themen der 25- bis 39-Jährigen" aufzugreifen. Der Sender gibt als Beispiele unter anderem Gentrifizierung, Gender, Klimawandel, Paygap und Diversität an. Mit Studiogästen wolle Alter ernste Themen auch spielerisch verpacken.