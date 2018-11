"Meine Werte sind jetzt okay" Tumor im Dickdarm rausoperiert: So geht es Magdalena Brzeska jetzt

Schock für Magdalena Brzeska (40): Sie sei im Mai mit Verdacht auf Blinddarmentzündung in ein Krankenhaus gebracht und operiert worden, erzählte sie "Bild". Bei dem Eingriff haben die Ärzte dann einen Tumor im Dickdarm entdeckt, den sie entfernt haben, berichtete die ehemalige Turnerin weiter. Sie habe zehn Tage warten müssen, bis ein Resultat der Untersuchung des Gewebes vorgelegen habe. "Meine Werte sind jetzt okay. Alles ist gut. Als das Ergebnis kam, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen", verrät sie in dem Blatt.