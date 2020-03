Meine Mutter traut sich was, ... TV-Tipps am Freitag

22:00 Uhr, Das Erste, Meister des Todes, Thriller

Eine Waffenfirma in wirtschaftlicher Bedrängnis betreibt immer umfangreichere Exportgeschäfte an immer fragwürdigere Kunden - bis an die Grenzen der Legalität. Als der junge Mitarbeiter Peter Zierler (Hanno Koffler) miterlebt, wie an allen Gesetzen vorbei Waffen nach Mexiko, einem von Gewalt seit Jahren schwer gebeutelten Land, geschleust werden, und zum Zeugen brutaler Gewalt wird, gerät er in eine Krise. Trotz Druck und physischer Bedrohung entschließt er sich, auszupacken. Er nimmt Kontakt zu einem Friedensaktivisten auf und tritt eine Lawine los, die bis in die oberen Ränge der Genehmigungsbehörden reicht.