Meine Mutter ist unmöglich,... TV-Tipps am Freitag

Diana Amft und Stephan Luca kabbeln sich in "Meine Mutter ist unmöglich" (Das Erste) um einen Michelin-Stern. Jennifer Lawrence kämpft in "Die Tribute von Panem" (ProSieben) ums Überleben. Später wird Antonio Banderas in "Irgendwann in Mexico" (RTL II) zum Auftragsmörder.