Einige Follower guckten dabei ganz genau hin und entdeckten einige Merkwürdigkeiten an dem Bild. So sehen Burdeckis Finger auffällig lang aus und auch mit den Farbschattierungen an ihrem Oberarm scheint etwas nicht zu stimmen. Ganz direkt fragen einige User in den Kommentaren: "Hast du deine Brüste gephotoshoppt?"