"Meine Frau wird mich hassen" Toni Garrn und Alex Pettyfer: Pikante Schattenspiele im Urlaub

Das Pikante: Pettyfer nutzte das Licht der untergehenden Sonne, um ein trügerisches Schattenbild ihrer beiden Körper an einer Häuserwand einzufangen. Er im Stehen, sie vor ihm in der Hocke mit vermeintlichem Griff um sein Geschlechtsteil. "Dieser Post wird nicht lange online sein", vermutete der Schauspieler aufgrund der Zweideutigkeit des Videos selbst. Schließlich löste er die Situation mit einem Schwenk des Smartphones auf Garrn auf: Das Model hatte lediglich einen Schluck aus seiner Wasserflasche genommen - in unglücklicher Pose.